BlizzConline néven rendez digitális eseményt a Blizzard 2021 elején

Idejekorán kaszát kapott a BlizzCon 2020 a koronavírus miatt , hiszen a Blizzard már az év első felében látta, hogy itt 2020 második felében sem lesz javulás, már ami a járványt illeti, azonban máris itt van az ötlet, hogy mit dobnak be helyette.

Helyette tető alá hozzák a BlizzConline-t (igen, tényleg ez a neve), ami 2021. február 19-20-a között lesz megtartva. Most még nem tudni, hogy fizetős lesz-e az esemény, és ha igen, akkor egyáltalán milyen jegyárakra kell számítani, de talán az elkövetkezendő hetekben ez is kiderül.Azt még nem tudni, hogy a játékok mekkora szerepet kapnak az eventen, így például friss bejelentések várhatóak-e, ugyanakkor több közösségi bemutató is várható. Meglátjuk még, hogy mi sül ki ebből az egészből!