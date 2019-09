Biztosan nem izzasztja majd meg a gépünket a Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Ebből megtudtuk, hogy bár az alkotás jelentősen megszépült, ellenben a rendszerkövetelmények ettől még nem módosultak drasztikusan - sőt, a minimum és az ajánlott között is alig van különbség -, ezáltal egy erősen középkategóriás PC-n is könnyedén indításra bírhatjuk majd az interaktív animét.Hogy mikor? Várhatóan még ezen a héten, lévén a Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered a tervek szerint szeptember 20-án roboghat be közénk, de nemcsak PC-re, hanem PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt.OS: Windows 7, 64-bitProcesszor: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100Memória: 4 GB RAMGrafikus kártya: GeForce GTS 450 / Radeon HD 5750HDD: 45 GBOS: Windows 10, 64-bitProcesszor: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: GeForce GTS 450 / Radeon HD 5750HDD: 45 GB