Biztosan kimaradnak a mikrotranzakciók a Sekiro: Shadows Die Twice-ból

Bár a mikrotranzakció már évek óta az egyik legrémisztőbb szitokszó a játékvilágban, mégis rengeteg fejlesztőcsapat él a lehetőséggel, azonban a Dark Souls-sorozattal elhíresült From Software ezúttal is elhatárolódik.

Olyannyira, hogy Wiebke Valentine, a csapat szóvivője a COGconnected újságíróinak egy interjúban elmondta, hogy a stúdiónak jelenleg semmiféle tervei nincsenek arra vonatkozólag, hogy következő projektjük, avagy a Sekiro: Shadows Die Twice mikroztanzakciókkal terrorizálja a rajongókat., hiszen ebből a szempontból a Sekiro: Shadows Die Twice megjelenése mondhatni közel van, a készítők ugyanis 2019. március 22-én tervezik megjelentetni PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.