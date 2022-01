Bivalyerős Blade gamer laptopszériát jelentett be a Razer a CES 2022-n

A Razer leleplezte vadonatúj Blade gamer laptopszériáját a CES 2022-n, amely ahogyan az várható volt, gigantikusan nagyot szól teljesítményben, úgyis a srácok megpakolták mindenféle földi jóval.





Az újAMD Ryzen 9 procival kerül a boltok polcaira, valamint egy továbbfejlesztett, 16 GB-os DDR5 memóriával. Van full HD webkamera, valamint a friss MUX Switch technológia biztosítja a jobb játékteljesítményt. Az ajánlott fogyasztói árat 2199 euróra (kb. 800 ezer forint) lőtték be, a megjeélenés pedig 2022 első negyedévében esedékes. Az előrendelés már január 25-étől él.Mindeközben akínál 360 Hz-es Full HD és 240 Hz-es QHD megoldást is, valamint egy teljesen új 144 Hz-es UHD konfigot. Lefedi a DCI-P3 színskála 100%-át, ára pedig 2799 forintra tehető (kb. 1 millió forint). Mint a széria másik két tagjánál, úgy itt is z NVIDIA GeForce RTX 30 sorozatú - akár az RTX 3080 Ti-ig terjedő - laptop GPU-val van a masina. Megjelenés az év első negyedében esedékes, az előrendelés január 25-én rajtol.Végül itt van nekünk a, aminél nem négy, hanem kapásból nyolc hangszórót találhatunk, valamint az Nvidia Studio program segítségével az alkotók a legnépszerűbb kreatív alkalmazások közül már több mint 70-ben élvezhetik az RTX-gyorsítás nyújtotta előnyöket, emellett pedig egy exkluzív alkalmazáscsomaghoz ? az NVIDIA Omniverse, Broadcast és Canvas programokkal - is hozzájutnak.Az energiaellátás is ütősebb, főleg hogy a felhasználók a korábbi generációknál 10 Wh-val nagyobb, 82 wattórás belső akkumulátorral minden eddiginél hosszabb játékidőt élvezhetnek. Az ára 2999 euró (kb. 1,1 millió forint). Premier 2022 első negyedében, az előrendelés január 25-én startol.