Bitang vagány Harley Quinn skinek robognak be a Fortnite-ba

Ahogyan azt korábban már megszellőztették az Epic Games srácai, valóban érkeznek a most mozikba került Ragadozó madarak filmhez kapcsolódó tartalmak , és hát mi más is jöhetne, mint különféle Harley Quinn skinek.

Hivatalos bejelentés még nem jött a fejlesztők részéről, viszont egy jól ismert szivárogtató, Lucas7yoshi, azonban nem tudni, hogy esetleg a film többi karakteréből is jön-e majd ilyen-olyan kinézet, netán valami kapcsolódó eventet is hozzácsapnak-e az élményhez.Ma robog be az 1.15-ös patch, aminek keretén belül befutnak az újdonságok is, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni, főleg annak fényében, hogy túlzottan sokat már nem kell várnunk, hogy meglássuk, mi a helyzet.