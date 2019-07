Nincs új a nap alatt, a Focus Home Interactive és a Deck 13 srácainak megint sikerült egy olyan trailert rittyenteniük a hamarosan esedékes The Surge 2 -höz, ami után mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk.

Kaptunk már trailereket, gameplay videókat is, most pedig ismételten egy rövidke vágott trailerrel rukkoltak elő, amiben, amelyek egytől egyig pazarnak ígérkeznek.Szerencsére túlzottan sokat már nem kell várnunk a soulslike műfajban megfogant alkotásra, lévén a The Surge 2 premierje szeptember 24-én esedékes Xbox One-ra, PS4-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!