Bitang hangulatos előzetes vezeti fel a Destiny 2 Festival of the Lost eventjét

Ezen a héten rajtol a Destiny 2 saját bejáratú halloweeni eventje, a Festival of the Lost, a Bungie pedig elérkezettnek látta az időt, hogy egy meglehetősen hangulatosra sikeredett videóval korbácsolják fel a kedélyeket.

Az esemény alatt természetesen lehet az alkalomhoz illő maszkokat viselni, de egy egyedi aktivitás is jön a fesztivállal, mégpedig a Haunted Forest, ami a Curse of Osirisben bemutatkozott Infinite Forest átalakított verziója lesz, ebben barátainkkal egy véletlenszerűen alakuló arénában küzdhetünk meg teljesen random ellenféltípusokból összeálló hordákkal.15 perce lesz a vállalkozó delikvenseknek arra, hogy minél mélyebbre jussanak a szóban forgó arénában, viszont minél továbbjut a csapat, annál táposabb rosszarcúak várják a játékosokat.. nézzétek is meg a hozzá kapcsolódó trailert:

