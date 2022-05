Bitang erős laptopokkal támad az Asus ROG brandje, íme minden infó

Az Asus hivatalosan is lerántotta a leplet a legfrissebb modelleiről, melyekről első kézből számolunk be nektek - értelemszerűen a legfrissebb hardverek találhatóak meg ezekben a masinériákban.









Egyrészt itt van az új. Mit is kell tudni róla? Ezt a 16 colos vékony és könnyű laptopot egy AMD Ryzen 9 6900HS processzor és egy NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti laptop GPU hajtja, amely támogatja az XG Mobile külső GPU-családot, mindezt mindössze 2,1kg tömegű, 15 colos készülékházba csomagolva.A Flow X16 a Nebula HDR kijelző zászlóshajójával is rendelkezik, amely egy káprázatos QHD / 165Hz-es Mini LED panel 1100 nites csúcsfényerővel, 512 helyi dimmelési zónával és 100%-os DCI-P3 lefedettséggel. 64 GB RAM-ot is támogat, valamint a DDR5 4800MHz-s memória is gondoskodik a csúcskategóriáról.A Flow X16 a ROG Flow család harmadik tagja, és az eddigi legerősebb. Az AMD Ryzen? 9 6900HS processzorral és egy MUX kapcsolóval ellátott NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti laptop GPU-val felszerelt Flow X16 sokkal gyorsabban képes megjeleníteni a képkockákat egy játékban, mint azt a 19,4 mm vastag készülékháza sugallná.Megjelenés még nyáron!Másrészt pedig itt van a, mely esetében szintén egy csúcskategóriás laptopot üdvözölhetünk. 12. generációs Intel Core i9 procival, GeForce RTX 3080-as videókártyával, 64 GB-os DDR4 4800 MHz-s RAM-mal, 4 TB-nyi háttértárral, valamint egy 17,3 colos kijelzővel érkezik.A készülékház ugyanazzal az RGB-világítással és testreszabható Armor Cap sapkákkal rendelkezik, mint a standard Strix SCAR, de magában rejt egy titkot is: speciálisan kifejlesztett láthatatlan tintát. A hagyományos láthatatlan tinta, amelyet általában papíron használnak, nem állná ki az idő próbáját, ha a SCAR 17 SE fémfedelén alkalmaznák.Szintúgy nyáron jön Magyarországra!