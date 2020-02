A gyenge PS Plus hónapok után végre egy erősebb felhozatallal készült a Sony, hiszen februárra egy igen izmos line-uppal készültek, arról meg már nem is beszélve, hogy ezúttal nem három szoftvert adnak, hanem hármat.

A legerősebb húzócím minden kétséget kizáróan alesz sokaknál, amely a nevéből adódóan mind a három Bioshock-játékot magában tartalmazza tokkal-vonóval - igen, még az egyjátékos DLC-k is automatikusan járnak hozzá!Ezenfelül a-et adja ingyen és bérmentve a vállalat, ám ezúttal dukál egy harmadik játék is az előfizetők számára, nevezetesen at, amihez elengedhetetlen egy PS VR headset megléte. Nektek hogy tetszik a februári PS Plus felhozatal?

Nézd nagyban ezt a videót!