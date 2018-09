Bezárhat a Telltale Games, elkaszálták a stúdió jövőbeni projektjeit

Derült égből jött a villámcsapásként a hír, mely akár első olvasatra szimpla kacsa is lehetne, azonban sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a Telltale Games bezár, ráadásul minden jövőbeni projektjüket elkaszálták.

Több alkalmazott is arról számolt be, hogy már nem dolgoznak a stúdió berkein belül, majd egy, a neve elhallgatását kérő egyén azt nyilatkozta a USgamer magazinnak, hogy a Telltale Games valóban felfüggesztésre kerül, ami nem meglepő annak fényében, hogy már jó ideje olyan beszámolók érkeznek, miszerint a vezetőség folyamatos nyomás alatt tartja a csapatot, hogy a lehető leghamarabb adjanak ki újabb és újabb játékokat.Először arról szólt a fáma, hogy egy 25 fős brigád még ott marad, akik befejezik a jelenleg futó The Walking Dead: The Final Season t, azonban, mint az kiderült,, ezt pedig egy szintén a neve elhallgatását kérő alkalmazott nyilatkozta a már említett magazinnak, így nem csak olyan projektek lettek elkaszálva, mint a megszellőztetett Stranger Things-játék, a The Wolf Among Us második szezonja,Továbbá a cég egykori társalapítója, Kevin Bruner is megosztott egy blogbejegyzést , aki bár már nincs a Telltale Gamesnél régóta, viszont irományában egykori munkahelyének bezáratását siratja. Amint van fejlemény az ügyben, azon nyomban szólunk, reméljük, hogy sikerül valamit kiötletelniük, roppant mód hiányoznának a műveik, ha eltűnnének a piacról...