Beyond: Two Souls és Rayman Legends a PS Plus májusi ingyenes játékai között

A Sony ma délután bejelentette, hogy milyen ingyenes játékokkal kedveskednek azok számára, akik májusban is kitartanak mellettük PS Plus előfizetőként, amiért cserébe ismét hat ingyenes játékot zsebelhetünk be magunknak.

Ezek között a PS4-tulajdonosok találhatják majd ismét a legjobb címeket, ezáltal nekik a hónapban aés ajár majd teljesen ingyen, de a PS3-as fanok sem panaszkodhatnak, hiszen ők egy-szal és egy-mel bővíthetik gyűjteményüket.Természetesen ismét kaptak két ingyenes játékot a PS Vitások is, így a hordozható platformra most aés aérkeztek meg, melyek közül utóbbi PS3-as és PS4-es cross buy támogatással robogott be.

