Betelt a pohár a World of Warcraft játékosoknál, mert megváltozott a játék

World of Warcraft történetében már nem egyszer volt össznépi felháborodás a játék valamely aspektusa miatt, most a Redditen gyűltek össze azok, akik kifogásolják az MMORPG loot box rendszerét.

A posztot egy tősgyökeres játékos tette közzé , melyben kiemelte, hogy az évek során rettenetesen megváltozott a World of Warcraft , és most már sokkal inkább egy kaszinóként működik, mintsem valódi játékként, illetve nem azért jelentkezik be, hogy loot boxokat szerezzen vagy vásároljon (gondol itt a dungeonök végén lévő random dropra), sőt abból is elege van, hogy minden nap le kell cserélnie a felszerelését.Emberünk leírja, hogy a The Burning Crusade kiegészítést megelőzően két évig viselte ugyanazt a palástot a játékban, most meg gameplay közben állandóan le kell Alt-Tabolnia, hogy valamiféle külsős weboldalon meglesse, mégis hogyan kell buildelni a karakterét, és még sok egyéb szempontot kiemel a felhasználó.Eme nyílt levél óriási népszerűségre tett szert a játékosok körében, rengetegen egyetértettek vele, hovatovább többen úgy gondolják, hogy ez azért van, mert Mike Morhaime távozása után senki nem töltötte be a Blizzard CEO posztját,, aki nem CEO-ként, hanem csak elnökként tevékenykedik a Blizzardnál.