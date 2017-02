Beteg trailert és megjelenési dátumot kapott a Get Even

A Bandai Namco munkatársai napra pontos megjelenési dátumot jelentettek be az eredetileg még 2014-ben leleplezett Get Even -ről, amelynek beteg koncepcióját akkor sem igazán értettük, de most is csak őrült csodálattal állunk előtte.

A pontos érkezési idő mellett ugyanis a lengyel The Farm 51 munkatársai egy újabb kedvcsinálót dobtak össze a Get Even -ről, amelyből kiderül, hogy a végeredmény egy akciókkal és fejtörőkkel dúsított kaland lesz, amelyben a horror, a thriller és a szürrealizmus egyaránt felbukkannak majd.Habár a Get Even a grafikát tekintve nem lesz valami iránymutató az alábbi sztori trailerből fakadóan, ellenben még így is egy érdekes próbálkozásnak tűnik, amelyrePC-n, PS4-en és Xbox One-on.

