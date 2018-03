Beteg trailerrel rajtolt a South Park: The Fractured But Whole - From Dusk Till Casa Bonita DLC

Hivatalosan is elrajtolt a South Park: The Fractured But Whole első nagyobbacska DLC csomagja, mely From Dusk Till Casa Bonita címmel egyenesen Eric Cartman törzshelyére vezet el minket, melyet vámpírok és gótok támadtak be.

A kérdéses bővítményben újabb helyszínek, társak és rengeteg friss kaland vár majd ránk, miközben, amit ráadásként még egy újabb kaszt, rengeteg új képesség és extra felszerelések is megtámogatnak majd. South Park: The Fractured But Whole igencsak tartalmasnak sikerült első letölthető tartalma már bárki számára elérhető minden platformra, de még hátra van egy másik sztori alapú bővítmény is, mely Bring the Crunch címmel érkezik valamikor az idén.

