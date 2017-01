Beteg kedvcsinálót kapott a Resident Evil 7: Banned Footage DLC

Egy igazán beteg és őrült kedvcsináló bukkant fel az internet legsötétebb bugyraiban a Resident Evil 7 első két DLC csomagjáról, avagy a február végéig érkezik Banned Footage első és második epizódjáról.

Mint ismert, a két bővítmény közül- február 21-én PC-re és Xbox One-ra -, középpontjában két új sztorival és az Ethan Must Die játékmóddal, de- PC-re és Xbox One-ra ez is február 21-én jön -, amelytől úgyszintén két sztori bővítményt és egy extra módot kapunk majd.Hogy mégis mennyire őrült kalandok várnak majd ránk ezekben a DLC csomagokban? Vess egy pillantást az alábbi filmecskére, és garantáltan azonnal rádöbbensz, hogy ez a két kiegészítő bizony neked is kell.

