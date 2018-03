A Ubisoft egy elképesztően vagány élőszereplős trailerrel örvendeztetett meg minket a Far Cry 5 kapcsán, amit a cég magyarországi részlegének köszönhetően ráadásul magyar felirattal is megtekinthettek az alábbiakban, hogy megismerjétek a gonosz felemelkedését.

Joseph Seed, avagy a Far Cry 5 főellenfele ugyanis hiába próbálja magát megváltóként feltüntetni, a felvételből kiderül, hogyElég csak felgöngyölíteni az alábbi videó jóvoltából azt, hogy Joseph miként került hatalomra, vagy miként bánik a "megkeresztelt" emberekkel. A Far Cry 5 megjelenését továbbra is március 27-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

