Bétázhatunk majd a Halo Infinite-tel a megjelenés előtt

Még mindig sötétben tapogatózunk Master Chief következő nagy kalandja, a Halo Infinite kapcsán, azonban megérkezett a 343, hogy egy blogposzt formájában eloszlassanak némi ködöt a játék körül.

Mint kiderült, lesznek béta fázisok a jövő év végén esedékes debütálás előtt. Első körben egy szűk réteget fognak beengedni, majd az újabb és újabb próbakörök során tágítják ki egyre inkább a férőhelyek számát és a platformok sorát. Apropó platformok, első kézből az Xbox One-os tábor nyúzhatja majd a bétát,Ezenfelül egy sor olyan konkrétumot is elhintettek, amit korábban már rebesgettek, például hogy a Halo: Reach-hez hasonló karakterszerkesztővel jön az új etap, az osztott képernyő is visszatér, a LAN-támogatás sem marad ki, no meg azok, akik elérték az SR 152-es szintet a Halo 5: Guardiansban, azok markát jutalom üti majd az Infinite-ben.