Már régóta keringenek pletykák arról, hogy a Firaxis egy XCOM stílusú játékot fejleszt, amit a Take-Two által a Firaxis jövőjéről tett nyilatkozatok tovább tápláltak - a fejlesztők elárulták, hogy több izgalmas projekt is fejlesztés alatt áll, a rajongók pedig nagy meglepetést kaptak a Marvel's Midnight Suns formájában.

A Marvel's Midnight Suns végül a Gamescom 2021-en mutatkozott be, és azonnal szenzáció lett a közösségben. Ahogy magából a játék nevéből is kitalálható, a rajongók által kedvelt és népszerű Marvel Cinematic Universe karakterekből álló, erőtől duzzadó névsorral fog büszkélkedni.A Leaks and Rumors subreddit egyik bejegyzése szerint a játékot Dél-Koreában már minősítették. Ez a szokásos eljárás, amit minden játék követ, és a játék az ausztrál minősítés után a második országban kapott besorolást.