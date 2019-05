Besorolásra került a Spyro Reignited Trilogy PC-re!

A kedvenc lila sárkányunk főszereplésével készült videojátékokat egy csomagba foglaló Spyro Reignited Trilogy tavaly év vége felé landolt Xbox One-on és PS4-en, ellenben nem kell már túlzottan sokat várni a PC-s premierre sem.

Persze mindenféle hivatalos bejelentés híján vagyunk még, így erősen javallott bőségesen szódával fogyasztani az alábbiakat, ám, és ahogyan az lenni szokott, általában egy ilyen sztori mindig úgy ér véget, hogy végül valóban megjelenik a kérdéses átirat.A Spyro the Dragont, a Spyro 2: Ripto's Rage!-et és a Spyro: Year of the Dragont tartalmazó pakk így jó eséllyel hasonló utat jár be, mint a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, azaz nem sokkal a konzolos debütálás után PC-re is berobog.