Lassan, de biztosan közeledünk a The Witcher TV-sorozat premierjéhez, és bár még a hivatalos trailert nem kaptuk kézhez, most megjöttek az első képek, valamint egy iszonyat ütős poszter is jött.

































A képeken megcsodálhatjuk Cirit és Yennefert is, valamint természetesen a főszereplőt, Geraltot, akit ugyebár nem más fog megformálni, mint Henry Cavill. Egyelőre biztatónak ígérkezik a projekt, ám nehéz lenne bármit megítélni a fotók alapján.Éppen ezért lesz fontos, hogy az első előzetes miként muzsikál, lévén ott már kapunk egy szeletet majd a hangulatból és a színészi játékból, ezek pedig talán a The Witcher-sorozat legfontosabb pillérei lesznek. Premier még idén, a Netflixen!