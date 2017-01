Berobogtak az első DiRT 4 gameplay videók

Habár nem tudjuk, hogy a Codemasters meddig hagyja őket megtekinthető állapotban, de most még bárki számára nézhetők azok a gameplay felvételek, amelyek elsőként mutatják meg a rajongók számára off-screen formában a DiRT 4 -et.

Noha a felvételek a játék alfa változatát prezentálják, összességében azonban meglepően látványos pillanatokat láthatunk, amelyek alapján már most kijelenthetjük, hogy, vagyis a DiRT Rally valóban jó tanulópénz volt.Persze a játék állapota nem meglepő annak függvényében, hogy megjelenését júniusban várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, az alábbiak alapján pedig érdemes is várakozni rá.

Nézd nagyban ezt a videót!