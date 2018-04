Berobogott az első Shadow of the Tomb Raider artwork

Bár tegnap látott napvilágot, és ugyebár tudjuk, hogy április 1-jén szeretnek átverni minket a fejlesztők és a kiadók, ellenben elég valóságosnak tűnik a Shadow of the Tomb Raider ről bemutatott állítólagos első koncepciós rajz ahhoz, hogy megosszuk veletek.





A kérdéses képet az AllGamesDelta munkatársai hozták nyilvánosságra, és bár hivatalosságát sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk, ellenben ha valódi, akkorA képen ugyanis egy dzsungelben tekinthetjük meg a főszereplőt, amint napfogyatkozás idején egy maja piramis előtt látható egy fán üldögélve. Az artwork akár hivatalos, akár rajongói munka, összességében kiválóan összefoglalja a Shadow of the Tomb Raider hangulatát, aminek a megjelenését szeptember 14-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.