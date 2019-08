Idejekorán megérkezett a Ghost Recon Breakpoint hoz kapcsolódó gépigény, hogy akinek esetlegesen nem elég erős a vasa, tudja még fejleszteni a játék megjelenése előtt, hogy rajtra kész legyen.





Nemcsak minimum és ajánlott követelmények robogtak be, hanem többféle megjelenítéshez csatoltak a Ubisoft srácai adatokat, így mindenki be tudja lőni az általa kívánt élményt megkövetelő specifikációkat. A RAM és a videókártya lehet az a tényező, ami talán sokakat meglepően érint majd (főleg előbbi), hiszen ezek már a minimális értékeknél is meglehetősen vaskosak.A Ubisoft egy kellően átlátható táblázat formájában publikálta a szóban forgó követelményeket, amiket itt alant láthattok is, íme: