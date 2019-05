Beperli a 3D Realms csapatát az Ion Maiden videojáték miatt a legendás Iron Maiden zenekar

Már a bejelentéskor biztosak voltunk abban, hogy komoly pereskedésre számíthat a 3D Realms, ha valóban Ion Maiden címmel kiadja a Voidpoint fejlesztésében készült retro akciójátékot, és nem is kellett sokáig várni az Iron Maiden zenekar jogi lépéseire.

A legendás brit heavy metal zenekar ugyanis a Kaliforniai Központi Bíróságon a minap benyújtotta keresetét, melyben kiemelik, hogy, hiszen nem elég, hogy a fejlesztők ellopták a nevet, még a cégérrel is ugyanazt a dizájnt alkalmazták, mint ők.A keresetben több fórumos példa is kiemelésre kerül, mely azt bizonyítja, hogy rengetegen azt hitték, egy hivatalos Iron Maiden-játékot kapnak a cím alatt, holott a zenekarnak van már saját video- és mobiljátéka is. A banda 2 millió dolláros kártérítést követel a játék névváltoztatása, és a hivatalos honlap lekapcsolása mellett.