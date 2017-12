Beperelte a Star Citizen fejlesztőit a Crytek

Bár eddig szépen csendben készülgetett Chris Roberts legújabb alkotása, avagy a Star Citizen , miután azonban a rajongók talicskával hordják belé a milliókat, várható volt, hogy megjelennek a pereskedő hiénák is a Cloud Imperium Games háza táján.

Azt azonban nem gondoltuk volna, hogy az egyik ilyen hiéna éppen a Crytek lesz, akik most azért perelték be a Star Citizen stúdióját, mert ők állítólag még mindig a CryEngine 3-at használják, ellenben ezt sehol nem jelzik, ahogyan az ilyen esetekben kötelességük lenne.Persze az eset ennél sokkal bonyolultabb! Chris Roberts brigádja ugyanis semmiféle CryEngine 3-at nem használ már, ellenben az Amazon-féle Lumberyarddal még mindig aktívan dolgozik, ami azért baj, mert a Crytek szerint ez a CryEngine 3-ra épül fel, azonban a csapat sehol sem tünteti fel ezt az információt, márpedig korábban ezt írásba foglalták.A Polygon időközben felkereste a Star Citizen alkotóit, akik, és harciasan azt közölték, hogy kiállnak az igazuk mellett, ezáltal a bíróságon védik majd meg magukat, és leverik perlőiken a közben felmerülő összes költségüket is.