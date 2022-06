Bemutattak egy új Gyűrűk Ura játékot, ami a törpökre fókuszál majd

Tolkien a mai napig rendkívül népszerű fantasy univerzuma szinte kimeríthetetlen videojátékos alapanyag, amit mostanáig nem igen sikerült kihasználni, azonban a Gollam után egy újabb programot jelentettek be, mely egy manapság nagyon divatos műfaj képviselője lesz.

A Lord of the Rings: Return to Moria ugyanis leginkább a Valheimre emlékeztető kooperatív módra kiélezett túlélős-építkezős móka lesz, amiben a törpök feladata a Moriában való túlélés. A történet szerint Gimli hívására a törpöknek vissza kell szerezniük otthonukat, így a játékosoknak az ő páncéljukba kell bújniuk.A játékmenet központi eleme lesz az építkezés és a túlélés, amit olyan elemek támogatnak meg, mint hogy figyelnünk kell a hőmérséklet, illetve az éhség mutatóinkra, valamint természetesen kiemelt szerepe lesz a harcnak, amihez, valamint varázstárgyakat is igénybe vehetünk. A játék a jelenlegi tervek szerint csak PC-re fog megjelenni valamikor 2023 tavaszán, kizárólag az Epic Games Store-on keresztül.

