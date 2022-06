Bemutatták a Resident Evil 4 Remake első játékmenet videóját!

Resident Evil 4 Remake már most a jövő év egyik legvártabb címe, egyfelől az alapanyag végett, másfelől az előző két felújítás is rendkívül minőségire sikerült, így bár lehet aggódni, mégis biztos kezekben van a projekt, és most végre mozgás közben is láthattuk.

A Capcom Showcase rendezvényen felbukkant a Resident Evil 4 Remake , ahol a fejlesztők arról beszéltek, hogy mennyire szeretnék megtartani az eredeti játék hangulatát és atmoszféráját úgy, hogy közben újdonságokat is visznek a tizenhét éves klasszikus játékba. Levetítteték a State of play-en is látott előzetest,Bár maga az anyag hihetetlenül rövid, azonban annyi biztos, hogy a RE Engine teszi a dolgát, a látványvilág lenyűgöző, erre egészen biztosan nem lesz panasz. Az még feltűnő lehet, hogy. A játék PC-re, Xbox Series S/X-re, valamint Playstation 5-re fog megjelenni 2023. március 28-án.

