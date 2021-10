Bemutatta az Acer a friss gaming portfólióját, íme minden újdonság!

Az Acer a next@acer 2021 esemény keretein belül megvillantotta a vadonatúj gaming portfólióját, melyeket az alábbiakban szépen sorjában olvashattok végig a legtöbb információval.

















Az újsorozat (PO7-640) játékra szánt desktop modellek mindent megadnak a felhasználóknak, ami a legújabb generációs játékokhoz szükséges. A játékrajongóknak tervezett új, bővíthető játék-PC-k a legújabb, 12. generációs Intel Core processzorokkal, akár NVIDIA GeForce RTX 3090 sorozatú GPU-kkal és akár 64 GB DDR5-4000 RAM-mal lesznek felszerelve.A bőséges tárolóhelyekkel rendelkező kompozíció tartalmaz egy 2,5 hüvelykes USB 3.2 Gen2 Type-C hotswap modult, 2x M.2 PCIe 4.0 NVIMe SSD-t és két 3,5 hüvelykes SATA3 HDD-t. 2199 euró lesz az ára (kb. 791 ezer forint).egy intelligens 4K LED-es játékprojektor, amely mind a konzolos, mind a PC-s játékrendszerekkel kompatibilis. A projektor beépített app marketplace-szel is rendelkezik, amely a felhasználók számára hozzáférést biztosít számos streaming szolgáltatáshoz.A Predator GD711 széles színskálával rendelkezik, amely a Rec. 709 területarányának 125%-át teszi ki, és a színskálán belüli színtér nagy részét, valamint egy jelentős, azon kívüli területet is lefed, így a játékosoknak lenyűgöző színtelítettséget kínál. A 4000 LED-lumenes fényerő, a nagy dinamikus kontraszt és a HDR10 teljesítmény biztosítja, hogy a tartalmak ragyogóan nézzenek ki.Az izzós projektorokat előnyben részesítő felhasználók számára a4K felbontással és 3600 ANSI lumen fényerővel is elérhető. A GD711-nek 1499 euró lesz az ára (kb. 540 ezer forint), míg a GM712-nek 1399 euró (kb. 503 ezer forint).A nagyméretű, 55 hüvelykesbőséges helyet biztosít a játékrendszer, a monitor, a kiegészítők és egyebek számára. A játékosok két felület közül választhatnak: az egyiket könnyen tisztítható, stílusos szénszálas bevonattal, a másikat pedig egyedi tervezésű Predator egérpaddal borítják.A bőséges tárolóhelyekkel felszerelt Predator játékasztalhoz tartozik egy állvány a gamepadok és/vagy kazetták tárolására, egy fejhallgató-horog, egy pohártartó és egy hátul elhelyezett tálca a hálózati adapterek számára.A fejhallgatótartó bölcsővel is rendelkezik, hogy helyet takarítson meg az asztalon, egy pohártartóval, hogy megakadályozza a kiömlést, és egy kábelkezelő kivágással az asztal mindkét oldalán, hogy a kábelek rendezettek és ne legyenek útban. Az íróasztal masszív, akár 120 kg (264 font) súlyt is elbír. 229 euró lesz az ára (kb. 82 ezer forint).A Nitro XV272U KF egy 27 hüvelykes WQHD monitor, amely 300 Hz-es frissítési frekvenciával büszkélkedhet a zökkenőmentes vizuális megjelenítés érdekében. Az AMD FreeSync Premium technológia tovább javítja a vizuális teljesítményt azáltal, hogy a kijelző frissítési frekvenciáját a GPU-éhoz igazítja, így kiküszöböli a szaggatott játékmenetet.Az alacsony, 0,5 ms-os tovább javítja a képminőséget, gyakorlatilag áthidalva a képernyőn gyorsan mozgó objektumok elmosódását, lehetővé téve a villámgyors játékreakciókat, míg az Acer Black Boost technológia megkönnyíti a részletek, például a rejtett ellenségek kiemelését sötét környezetben.