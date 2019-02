Bemutatta a Microsoft a HoloLens 2-t, de ezúttal nem a videojátékos piacot célozzák meg

A barcelonai MWC keretein belül a Microsoft leleplezte a második iterációs HoloLens készülékeket - tudjátok, azt, ami miatt a napokban kitört a botrány, mert a redmondiak hadászati célokra használnák, és ez az alkalmazottaknak nem tetszik

Tisztázzuk már rögtön az elején:, ezt a 3500 dolláros árcédulája is nyomatékosítja. Míg az első szériát Minecraft gameplay-jel prezentálták, addig a mostani verziót meg sem próbálták játékkal reklámozni.A Microsoft abban reménykedik, hogy a készülék olyan területeken fog érvényesülni, mint a sebészeti beavatkozások, tervezés, mérnöki munkák, és hasonló iparágakban. Hogy ebbe hol jönnek a hadászati célok, az még nem egyértelmű, bár nyilván nem az MWC gálán fogják bejelenteni az ilyen jellegű törekvéseiket.A HoloLens 2-be egyébiránt Snapdragon 850 lapka került, üzemideje 3 óráig tart ki, és 2K-s felbontással dolgozik. Kaptunk hozzá egy szokásosan minőségi bemutató videót is, amin nagyon frappánsan fest a készülék, reménykedjünk, hogy a gyakorlatban is így szuperál. Premierdátum egyelőre még nem lett kitűzve.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>