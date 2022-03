Bemutató videót kapott a Vampire: The Masquerade - Swansong

A Paradoxos Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a fejlesztési kálváriában ragadt, és nemigen mutatott életjeleket, ezért a World of Horror univerzum kiterjesztett világának más fejlesztők más projektjei felé kellett fordulnia, hogy továbbléphessen.

Ezek közül az egyik, a fejlesztő Big Bad Wolf Studio és a kiadó Nacon által készített játékmenetbe engedett első pillantást - a hamarosan megjelenő narratív RPG, a Vampire: The Masquerade - Swansong A World of Darkness univerzumában játszódó program három különböző főhőst követ majd, akiket a herceg bíz meg azzal, hogy találják meg egy meglepetésszerű támadás okát, amely káoszba rázza Boston vámpír lakosságát.A játékmenetben a három főszereplő különböző eszközöket használ a céljaik eléréséhez, valamint olyan döntéseket hoz és olyan képességeket szabadít fel, amelyek meghatározzák a város jövőjét. Emellett bepillantást nyerhetünk az elegánsnak tűnő vérszívó mechanikába is, amely a jelek szerint a játékos karakterek képességhasználatához lesz kötve.

Nézd nagyban ezt a videót!