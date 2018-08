Bemutatkoztak az NBA 2K19 MyTEAM módjának újdonságai

Az NBA 2K19 idén is az év egyik legfontosabb sportjátékának ígérkezik, mely a kosárlabdázás kedvelőinek igyekszik feledhetetlen emlékeket kínálni, és mint legutóbb, úgy az aktuális évadban is visszatér a MyTEAM játékmód - méghozzá rengeteg újdonsággal.

Ezeket foglalta össze számunkra a 2K Games csapata az alábbi videó részeként, amiből kiderült, hogy az opció, ahová beállíthatjuk a 13 legjobb játékosunkat, de Triple Threat mellett egyjátékos élmény is vár ránk, ahol mind a 30 NBA csapatot kipróbálhatjuk.Ezeken felül a játékmód egyik nagy újdonsága lesz a Daily Trials, aminek részeként egy sor napi feladatot kell teljesítenünk értékes pontokért, de megjelenik egy új kártyarendszer is, aminek a lényege, hogy speciális lapokkal 48 órára különleges bónuszokat adhatunk játékosainknak, ha az illető a valóságban is jól teljesít a meccseken.Az NBA 2K19 várhatóan szeptember 11-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, majd később Nintendo Switch-re is.

