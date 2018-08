Bemutatkoztak a The Division 2 speciális kiadásai

A Ubisoft a gamescom 2018 alkalmából bemutatta a The Division 2 speciális kiadásait, így kiderült, hogy több különleges változatban is beszerezhetjük majd magunknak az alkotást.













Az alapváltozat mellett így lesz egy Gold Edition, melynek az extrája a Season Pass lesz, ami az extra DLC-k mellett minden bővítményhez hét napos korai hozzáférést kínál, sőt magát a játékot is előbb, már március 12-én megkezdhetik vele a rajongók.A következő szinten a The Division 2 : Digital Ultimate Edition-t találjuk, mely a játék, a korai hozzáférése és a Season Pass mellett három extra csomagot tartalmaz Elite Agent Pack, Battleworn Secret Service Pack és First Responder Pack név alatt.Aki kézzel fogható dolgot is akar a pénzéért, az a-re hajtson, ebben ugyanis a Gold Edition extrái mellett egy 30 centis szobrot, zenei CD-t, litográfiákat, fémdobozt, valamint Washington térképet találunk.Kizárólag a Ubisoft Store-ból elérhető lesz azonban egynévre hallgató pakk is, ami ugyanazt kínálja, mint a másik gyűjtői csomag, csak eltérő figurával.