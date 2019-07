Bemutatkoztak a The Dark Pictures: Man of Medan többjátékos módjai

Habár a Supermassive Games fejlesztésében készülődő The Dark Pictures: Man of Medan egy tipikusan egyjátékos élménynek ígérkezik, azonban a készítők mégis úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak közösségi élményt csempészni az alkotásba.

Ehhez pedig több megoldást is kidolgoztak a Bandai Namco felügyelete mellett készülő horrorjátékhoz, ezáltal lehetőségünk nyílik majd például megosztani a történetet egy barátunkkal (Shared Story), hogy egyszerre ketten, egymással kooperálva élhessük át a borzalmakat.A kooperatív élmény mellett ráadásul egy lokális borzongás is vár ránk Movie Night név alatt, melyben, hogy átvegyék az irányítást a karakterek felett, és egyetlen kontrollerrel irányítsák az adott hőst, ha éppen rá kerülne a sor, így mindenki más szereplőért felel majd, ami egészen őrült döntésekhez és fordulatokhoz vezethet. The Dark Pictures: Man of Medan várhatóan augusztus 30-án jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, az alábbiakban pedig egy kedvcsinálót is megtekinthetsz róla.

