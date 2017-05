Az éjszakai órákban lezajlott Nintendo Direct során a japánok alapos bemutatót tartottak az egyik legkülönlegesebb Switch-exkluzívról, amely Arms címmel érkezik, és most végre megismerkedhettünk külön-külön is a benne szerepet kapott karakterekkel.

Bár néhányukkal már korábban is találkozhattunk, azonban az alábbi videók között három újoncot is szemügyre vehetünk, így név szerint Kid Cobra, Twintelle és Byte & Barq azok, akikről korábban még semmit sem hallottunk, de most láthatjuk őket mozgásban, hovatovább minden képességüket megismerhetjük.Ha tetszik mindaz, amit az alábbi képsorokon látsz, a különleges rugós kezű bokszra kiélezett Arms megjelenését június 16-án várhatjuk, kizárólag Nintendo Switch-re.