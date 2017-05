Bemutatkoztak a Far Cry 5 speciális kiadásai és előrendelői extrái

Bár a gyűjtői kiadásról egyelőre még sajnos nem hullt le a lepel, ellenben a Ubisoft a Far Cry 5 első trailerének és részleteinek bemutatója után megerősítette, hogy milyen speciális kiadásokkal és előrendelői extrákkal érkezik majd a játék jövő februárban.





Amit már itt az elején érdemes leszögezni, hogy az alkotáshoz lesz Season Pass, ezáltal biztosan kapunk majd hozzá tonnányi extrát a premier után, az előrendelőknek pedig ajár, amelyben olyan in-game bónuszok lesznek megtalálhatók, mint a prepper kinézet - egy sapka és egy pulcsi -, valamint egy exkluzív fegyver- és jármű skin. Far Cry 5 a hagyományos kiadás mellett kapható lesz egyébiránt egy 10 dollárral drágább-ben is, amihez egy halom extra jár majd, így a Big Game Hunter Pack, az Ace Pilot Pack, az Explosive Pack és a Chaos Pack kiegészítők mellett egy AR-C Assault Rifle és egy .44 Magnum kézi fegyver is, méghozzá egyedi skinek társaságában, melyeket quadra, fegyverre, helikopterre és egyebekre is feltehetünk.Ha ennél is többre vágyunk, még további 10 dollárért - most már 90 dollárnál járunk - választhatjuk majd a Gold Edition-t is, amihez az imént bemutatottextrái mellett a Season Pass-t kapjuk.Hogy ez még mindig nem elég? Akkor 100 dollárért behúzhatjuk a-t, amely a fentieken felül még egy egyedi fémdobozt tartogat majd számunkra. Megjelenés 2018. február 27-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.