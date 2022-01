Bemutatkoztak a CES 2022-n a vadonatúj Acer Predator-szériák

Hogy, hogy nem, most is villantott az Acer egy kazal új gamer terméket, melyek között laptopok, PC-k és egyéb finomságok is meglapulnak - ezeket mind-mind a CES 2022 esemény berkein belül mutatták meg.

laptop 12. generációs Intel Core i9-es CPU-val és Nvidia GeForce RTX 3080 Ti VGA-val rendelkezik, emellett pedig 32 GB-nyi 5200 MHz-es LPDDR5 RAM-ot pakoltak bele. Borzasztóan vékony a masina, mely egyébiránt 2 TB-nyi háttértárral bír. A hűtésről az AeroBlade 3D és az Acer Vortex Flow technológia gondoskodik. 3499 eurós (kb. 1,3 millió forintos) kezdőárral kínálják majd februártól.Intel Core i7 procival, Nvidia GeForce RTX 3080 VGA-val vagy Nvidia GeForce RTX 3070 Ti laptop GPU-val rendelkezik. Emellett 32 GB-nyi DDR5-4800 MHz-es memóriát és 1 TB-nyi háttértárat raktak bele.

Egy 15,6 colos QHD IPS kijelzővel működik, illetve a hűtés itt is megoldott a különféle Acer-technológiáknak köszönhetően. A 15,6 colos variáns 2299 eurós kezdőárral jön februárban, a 17,3 colos 2399 eurós (kb. 870 ezer forintos) kezdőárral szintén februárban.Aza következő a sorban, amelyet akár 12. generációs Intel Core i7 CPU-val és Nvidia GeForce RTX 3070 Ti GPU-val is kikérhetünk. 32 GB-nyi DDR4 3200 RAM gondoskodik a multitaskingról, valamint a 165 Hz-es QHD kijelző 3 ms-es válaszidővel bír.Az Acer Nitro 5 akár AMD Ryzen 6000 sorozatú processzorral és akár NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU-val is konfigurálható, valamint akár 32 GB legújabb generációs DDR5 4800 MHz-es RAM is rendelhető hozzá. A Nitro 5 ezen generációja két lehetőséggel, egy 144 Hz-es FHD vagy egy 165 Hz-es QHD panellel érkezik.gaming desktop a legújabb 12. generációs Intel Core i7 procival, az Nvidia GeForce RTX 3080 VGA-val van felszerelve. Emellett 64 GB-nyi 4000 MHz-es DDR5 RAM-ot és akár 2 TB-nyi SSD-t is kérhetünk mellé. 1999 eurós (kb. 720 ezer forintos) kzdőárral jön márciusban.akár 12. generációs Intel Core i7 processzorral és Nvidia GeForce RTX 3070 VGA-val is kérhető, és egy igazi mid-tower gépként pozíciónálja az Acer. Az akár 64 GB 3200 MHz-es DDR4 memória és a 2 TB SSD-háttértároló a hardvert kiegészítve növeli a válasz- és betöltési időket, mindez pedig támogatja a villámgyors játékmenetet. Ha a 2 TB SSD-háttértároló nem lenne elég, 6 TB SATA3 HDD-háttértároló is konfigurálható. 1299 eurós (kb. 470 ezer forintos) kezdőárral jön márciusban.Aztán itt vannak nekünk az új Predator monitorok is, nevezetesen az. A 160 Hz-es és 165 Hz-es (túlhajtott) képfrissítési frekvenciával rendelkező mindkét 32 hüvelykes UHD monitor VESA DisplayHDR 1000 tanúsítvánnyal, 576 zónás miniLED helyi fényerőszabályozást támogató IPS panelekkel büszkélkedhet.A Predator X32 FP HDMI 2.1 porttal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a játékosok nemcsak PC-n, hanem konzolon is élvezhetik a 4K-s játékokat. Az X32 1899 eurótól (kb. 690 ezer forinttól) lesz kapható 2022 Q3-ban, míg az X32 FP 1599 eurótól (kb. 580 ezer forinttól) 2022 Q2-től.És végül, de nem utolsó sorban, a gigászi méretekkel bíró, 48 colos, 4K-smonitor zárja a sort, ami akár 138 Hz-en is tud operálni. Van HDMI 2.1 és DisplayPort 1.4, négy USB 3.2 port és egy USB Type-C csatlakozik. Akár 0,1 ms-es válaszidővel is működhet, illetve természetesen támogatja a HDR10-et. 2199 eurótól (kb. 797 ezer forinttól) startol 2022 Q3-ban.