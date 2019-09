Bemutatkozott teljes pompájában a Fortnite x Batman event

Egy alig pár másodperces videóval leplezte le az Epic Games a Fortnite vadonatúj, Batmanes eventjét, melyről gyakorlatilag minden kiszivárgott idő előtt, így még azt sem tudjuk mondani, hogy különösképp meglepődtünk.

Természetesen magunkra aggathatjuk majd a Batman kinézetet, illetve a köpenyét is külön, de még Macskanőnek is beöltözhetünk, ha esetleg az jobban vonz. Az olyan finomságok sem maradnak ki, mint a Batmanes siklóernyő, a Batarang és a jól ismert csáklyafegyvere, illetve a videóból ítélve Gotham is bekerült, legalábbis a pálya egyik régióját, Tilted Towers-t is kicsit átrendezték, hogy megfeleljen a Bűn Városának.Rengeteg kihívás is kapcsolható ehhez az eventhez, illetve ami a legjobb az egészben, hogy, így egyaránt nyúzhatjuk minden platformon az újfajta érdekességeket.

