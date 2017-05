Egy igazán brutális szörnyeteget mutatott be a mai napon a Bethesda és az id Software csapata a Quake Champions -hoz, akit Sorlag név alatt olyan jelzőkkel illettek, mint a vadász vagy a hentes.

Mindez nem véletlen annak függvényében, hogy a kérdéses harcos, aki hagyományosabb fegyvere mellett a saját állkapcsával is képes harcba szállni az ellenfelekkel szemben, így rögtön a videó elején is egy ellenséges karakter kezét köpködi ki éppen.Ha alaposabban is megismernéd Sorlag karakterét, valamint egy aktív és két passzív képességét, akkor itt a remek alkalom, méghozzá az alábbi trailernek köszönhetően.

Nézd nagyban ezt a videót!