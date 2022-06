Bemutatkozott Horizon Call of the Mountain és még három további játék PS VR2-re

Nagy bejelentésekkel szolgált a Sony az éjszakai State of Play eseményen a PS VR2 kapcsán, így megtudtuk, hogy milyen játékok érkeznek már biztosan a kérdéses headset támogatásával.

Az egyik legnagyobb durranást a Horizon Call of the Mountain bejelentése jelentette, ami, első kedvcsinálója alapján pedig igencsak ígéretesnek tűnik (sőt az is kiderül belőle, hogy hamarosan rengeteg friss tartalmat kap a Horizon Forbidden West is).Ezen felül hivatalossá vált még - egy-egy kedvcsináló társaságában -, hogy biztosan kap majd PS VR2 támogatást a Resident Evil Village, a No Man's Sky, de érkezik a platformra a The Walking Dead: Saints and Sinners - Chapter 2: Retribution is.

Nézd nagyban ezt a videót!