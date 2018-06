Bemutatkozott az Overwatch új hőse

A Blizzard-nál ismét elgurult a gyógyszer a legújabb karakter megtervezésénél, ugyanis az új hős, akiről most rántották le a leplet, finoman szólva sem nevezhető hétköznapi látványnak.

Az Overwatch hivatalos Twitter oldalán mutatták be az új hőst, akit egy nyúlfarknyi teaseren keresztül szemlélhetünk, de már ez a tíz másodperc is elég szürreális ahhoz, hogy ne tudjuk nem imádni az új karaktert.Bár a karakter nevét hivatalosan nem erősítették még meg, valószínűleg az ördögi kis csöppség a Hammond nevet viseli, hisz már nem egyszer hallottuk ezt a nevet a játék kapcsán. Sajnos azt még nem tudjuk mikor érkezik - vagy inkább gurul be - az Overwatch csatatereire, remélhetőleg nem kell sokat várnunk, hogy játszhassunk vele.