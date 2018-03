Bemutatkozott az Overwatch 27. hőse

Miután a Blizzard napokig húzta az agyunkat a különféle teaserekkel az Overwatch soron következő hőse kapcsán, tegnap este végre bemutatták az újoncot, akiről helyesek voltak a korábbi elképzeléseink.

Az alkotás 27. harcosa ugyanis valóban Brigitte Lindholm lesz, aki Torbjörn lányaként, és a furcsa párosítású harcost PTR szervereken már most mindenkinek lehetősége van kipróbálni, de hogy végleges változatára mikor számíthatunk, az még nem derült ki.Így sem hagyunk azonban lógva titeket, hiszen a Blizzard rögtön két friss videót is bemutatott az új Overwatch karakterről, így ha alaposabban is megismerkednél vele, nézd meg a szokásos bemutatókat az alábbiakban:

