Bemutatkozott az Overwatch 2, tényleg kerültek bele sztori küldetések

Méltó lezárást adott a Blizzard a BlizzCon 2019 nyitóceremóniájának, merthogy a bejelentések zuhatagát az Overwatch 2 formális megerősítésével zárta, és bizony nagy pillanat volt ez minden rajongó számára.

A pletykák beigazolódtak, valóban kerültek sztori küldetések a folytatásba, melyben elég nagy szerepet fog játszani a narratíva is. Úgynevezett "Hero Mission"-ökre is lehet számítani, amik újrajátszhatóak lesznek a fejlődés érdekében, mert bizony

Ezenfelül visszatér a jól megszokott 6v6 kompetitív mód is, sőt egy új játékmód, a Push is tiszteletét teszi. Ami igazán nagy húzás a csapattól, az az, hogy, valamint a második epizódba átvihetőek lesznek az eredeti játékban megszerzett kozmetikai cuccok.A megjelenési dátum egyelőre nem lett tisztázva, ellenben a fent látható, irtó hangulatos és imádni való trailer mellé kaptunk egy tüzetesebb gyorstalpalót is, amin az újragondolt grafikai megvalósítás is szemügyre vehető. Egyébiránt a játék jön Nintendo Switch-re (más platform egyelőre nincs megerősítve), új karakterként pedig legközelebb Echo érkezik, valamint későbbiekben egy friss figura, Sojourn.