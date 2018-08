A 2K Games egy látványos videó részeként bemutatta, hogy az NBA 2K19 -ből sem hiányzik majd a sztorival átszőtt karrier mód, melyben igazi világsztárok szerepelnek, így Anthony Mackie (Avengers), Haley Joel Osment (Silicon Valley) vagy Michael Rapaport (Atypical).

A The Way Back címet viselő MyCAREER módban egy feltörekvő tehetség felett vehetjük át az irányítást, avagy gyakorlatilag a saját utunkat egyengethetjük majd, hogyHa minden a tervek szerint halad, az NBA 2K19 megjelenése már itt van a kanyarban, lévén szeptember 11-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, de később Nintendo Switch-re szintén beroboghat majd.

