Bemutatkozott az Apex Legends következő karaktere és szezonja

Február negyedikén az Apex Legends nemcsak egy éves évfordulót fog ünnepelni, hanem ennek örömére még a játék negyedik szezonját is útjára indítják, aminek keretében új karaktert kap a publikum.

Egy kiborg MMA harcost köszönthetünk Forge személyében, aki az Assimilation névre keresztelt szezon keretein belül fog beszállingózni közénk, viszont egyelőre azt nem tudni, hogy miféle képességekkel fog majd csatába szállni. Egy fejlesztői stream berkein belül ejtettek szót a figuráról, ám a további részletekre sajnos várni kell.Az új szezon természetesen hoz új battle pass-t is magával, valamint a rangsorolt módon belül jön egy új szint is, a Diamond és az Apex Predator között ugyanis megtalálható lesz a továbbiakban a Master fokozat is. Sőt mi több, a következő Ranked szezont két részre szedik: az elsőben a mostani World's Edge pályán fogunk küzdeni,

