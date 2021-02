Bemutatkozott Astra, a Valorant friss karaktere

A Riot Games lerántotta a leplet Astráról, avagy a Valorant legfrissebb választható karakteréről, aki míg külsőre nagyban hajaz Phoenixre, addig skilljeiben egy teljesen újfajta játékstílust hoz be, köszönhetően a kozmikus képességeiben.

A képességei legfőképp az eldobható csillagai köré épülnek, amiket asztrális formában bárhová le tud helyezni a térképen. Ezeket tudja aztán különféle hatásokkal felruházni, például egy kis területen felrobbanthatjuk, miáltal pillanatnyilag magatehetetlen lesz az ellenfél, vagy akár egy gravitációs mezővel be is húzhatjuk a közelben lévőket.Másfelől füstöt is generálhatunk a csillagokkal, míg a végső képessége, hogy egy hatalmas falat tud húzni a pályára. Ezen nem hatnak át a golyók, illetve a hangot is torzítja.

