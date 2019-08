Bemutatkozott a Yakuza 7, ami egy körökre osztott RPG lesz

Túlzás nélkül megdöbbentő változtatásokat eszközöl a Sega a Yakuza-szériában, merthogy a következő iteráció esetében teljesen kicserélik az alap gameplay mechanikákat, ezáltal a fókuszba egy körökre osztott harcrendszer fog kerülni.

Merthogy bizony a cég leleplezte a Yakuza 7-et, és kapásból kiderült, hogy az új epizódban. A Japánban Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness néven ismert epizód középpontjában Ichiban Kasuga áll, aki egy 18 év után börtönből szabaduló yakuza.

A főnöke helyett vonult kvázi börtönbe, viszont a klánja elhagyja őt, sőt főnöke még meg is próbálja gyilkolni. Ezt követően találja magát Kasuga Yokohamában, a Yakuza 7 főhelyszínén. A japán nyelvű előzetes már megérkezett, illetve kaptunk egy fotót is, hogy mégis miképp kell elképzelni majd a körökre osztott RPG-mechanikát, illetve videónk is van róla, íme: