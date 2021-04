Bemutatkozott a WRC 10, amivel a versenysorozat ötvenedik évfordulóját ünneplik

A NACON és a KT Racing kettőse bejelentette a WRC 10 -et, ami ráadásul egy igazán különleges időpontban érkezik, hiszen idén ünnepli a WRC - FIA World Rally Championship az ötvenedik évfordulóját, és ez előtt szeretne tisztelegni a két stúdió a friss etappal.

A 2021-es kalendár négy új futammal gyarapodik, de ezek mellett 6 klasszikus rally pályán is megmérettethetjük magunkat a Historic Mode-ban, ezzel fejet hajtva a régi nagy öregek előtt. A karrier mód és a Livery Editor is jelentős ráncfelvarráson esik át, és több mint 20 új "legendás" autó kerül a felhozatalba., a célplatformok sorát pedig a PC, a PS4, a PS5, az Xbox One és az Xbox Series S / X teszi ki, illetve valamikor később Switch-re is megjelenik.

