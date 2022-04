Bemutatkozott a World of Warcraft: Dragonflight kiegészítő

Hivatalosan is lerántotta a leplet a Blizzard a World of Warcraft következő kiegészítőjéről, és ha azt hittük volna korábban, hogy képtelenek olyan dologgal előállni, ami megdobogtathatná a régi rajongók szívét, akkor most el kell ismernünk: tévedtünk.

World of Warcraft: Dragonflight címre keresztelt bővítmény ugyanis visszavezeti az MMO-t a gyökereihez, így- játszható és lovagolható formában -, de a Classic-stílusú talent-fa mellett például érkezik egy vadonatúj faj és kaszt is a dracthyr evoker képében.Ezen felül frissül a játékban a felhasználói felület, jönnek új zónák, dunegonok, sőt még raidek is többek között, tehát tartalomból sem lesz hiány. Megjelenési dátum még nincs, ellenben egy iszonyatosan látványos videónk már akad:

