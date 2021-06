Bemutatkozott a Windows 11, ami a gamereket is maximálisan kiszolgálja

Frissen leplezte le a Microsoft a Windows 11 operációs rendszert, ami kapcsán minden információt megtalálhattok az Androgeek magazin összefoglalójában , azonban a játékosok is igencsak érdekeltek a legújabb szisztémában.

A redmondiak ugyanis jelezték, hogy a gamereket is maximálisan kiszolgálja majd az OS. Többek között integrálva lesz az Auto HDR technológia, az Xbox Series S / X-ben megtalálható DirectStorage megoldás is be lesz építve, és az Xbox App sem marad ki. Emellett a Microsoft saját streaming-szolgáltatása, az xCloud appja is be lesz építve.Emellett teljes egészében átalakítják a Microsoft Store-t is a Windows 11-ben, úgyhogy összességében mindenki örülhet, aki PC-n játszik. Ingyenesen frissíthetünk majd az új OS-re, azt azonban még nem tudni, hogy mikor fog megjelenni.

