Bemutatkozott a világ első hangutasításokkal vezérelhető tápegysége

Igazán menő kis cuccot szerezhetnek be maguknak azok, akik a Thermaltake frissen bejelentett Toughpower iRGB PLUS tápegységét választják maguknak, hiszen nem elég, hogy a hardver gaminghez és bányászathoz is megfelelő, mindemellett hangutasítással vezérelhető.

A gyártó által tervezett AI Voice Control funkció természetesen nem alkalmas arra, hogy közvetlenül a tápnak kiabáljuk parancsainkat, ellenben egy társított DPS G Mobile applikáció részeként Androidon és iOS-en egyaránt lehetőségünk van arra, hogy mobiltelefonunk segítségével meghatározzuk a táp működését - méghozzá hang alapú parancsokkal is.Ennek megfelelően be- és kikapcsolhatjuk a hardver áramellátását,, sőt még a ventilátor sebességét is mi határozhatjuk meg, miközben az applikáció segítségével a táp hatékonysági mutatóit egyaránt megismerhetjük.Valós időben, akár, az éppen felhasznált áramköltségeket, de akár még a CPU és a VGA hőmérsékletének változásait is.Hogy a Thermaltake újdonsága mikor érkezik, az egyelőre még nem ismert, és az árcédulája is titok, ellenben az már biztos, hogy 1200 és 1250W-os formában egyaránt beszerezhető lesz.